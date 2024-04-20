واتساب يُضيف فلاتر إضافية للدردشات شبيهة بـ”تليغرام”

كشف القائمون على تطبيق “واتساب” حصول التطبيق على فلاتر إضافية في قائمة الدردشات، شبيهة بتلك الموجودة في “تليغرام”.

وسيتم إضافة 3 فلاتر في قائمة الدردشات في واتساب، فلتر يحمل عنوان “الكل”، وآخر يدعى “الرسائل غير المقروءة” و فلتر “المجموعات”.

وسيضم فلتر “المجموعات” في التطبيق جميع الدردشات الجماعية، وهي الميزة التي طالب فيها الكثير من مستخدمي التطبيق، تبعا للقائمين على “واتس آب”.

وتوجد ميزة مشابهة تتواجد في تطبيق تليغرام، حيث يمكن للمستخدمين فرز الدردشات في مجلدات.

ومن المقرر طرح تلك الميزات الجديدة على المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.