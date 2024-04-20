بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات غدًا

يبدأ غداً الأحد، تطبيق نظام الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات في مختلف المناطق، فيما يتعلق بأنشطة نقل البضائع، وتأجير الشاحنات، وحافلات النقل الدولي.

وتتضمن المخالفات التي سيتم رصدها، تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية الصلاحية، وتشغيل حافلة تجاوزت العمر التشغيلي المحدد.

يُذكر أن الهيئة العامة للنقل أطلقت في وقت سابق ثلاث مراحل لنظام الرصد الآلي على الطرق، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى على سيارات الأجرة في 13 مارس 2022.

كما تم تطبيق المرحلة الثانية على حافلات النقل المدرسي في 1 فبراير 2023، فيما تم تحديد موعد 21 إبريل 2024 لتطبيق المرحلة الثالثة المخصصة للشاحنات والحافلات.