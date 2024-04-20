أنشيلوتي يتحدى برشلونة قبل الكلاسيكو

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، عن الحالة البدنية التي يعيشها لاعبوه بعد مباراة السيتي العصيبة فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة غدا الأحد.

وقال مدرب ريال مدريد في مؤتمر صحفي، “يتعافى بشكل جيد، هناك لاعبون، يحتاجون إلى يوم إضافي، ميندي لم يتدرب اليوم، سنعمل على تشكيل أفضل فريق ممكن”.

ودافع أنشيلوتي عن طريقة فريقه الدفاعية أمام مان سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام النقاد قائلا، “لست متفاجئاً، يمكن للجميع أن يكون لهم رأيهم، بالنسبة لنا، من الواضح جداً كيف يجب أن نلعب”.

وأضاف، “عليك أن تتعامل بشكل جيد عندما تكون لديك الكرة وعندما لا تمتلكها، لم أجد جماهير حزينة بشأن تأهلنا حتى الآن، إنهم سعداء وأنا سعيد بذلك، وكما يقولون فى إسبانيا “حدثني عن بحار البحر”.