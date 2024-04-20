تشافي يصدم جماهير برشلونة قبل الكلاسيكو

أشاد تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة، بتأهل غريمه الريال لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، قبل الكلاسيكو المرتقب الذى يجمع الفريقين غدا الأحد، بالجولة 32 من مسابقة الليجا.

وقال مدرب برشلونة فى مؤتمر صحفي اليوم، “فى آخر ثلاث سنوات ريال مدريد أخرج مانشستر سيتي من دوري الأبطال مرتين، وهذا ليس مصادفة أو ضربة حظ”.

وأضاف، “ريال مدريد فريق جيد، ومن يقولون إنه فاز بالحظ على مان سيتي أنا لا أؤمن بكلمة الحظ فى كرة القدم، كان على ريال مدريد أن يدافع عن نفسه أمام السيتي الذي هو أفضل فريق في العالم، إنها أساليب يجب إتقانها وهم يعرفون كيفية القيام بذلك”.

وعن طموحه فى الكلاسيكو قال تشافي، “أفكر فى سيناريو إيجابي يتعلق بالفوز، وتفكيري إيجابي سوف نذهب للفوز بالمباراة”.

ووجه تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة رسالة إلي لاعبيه قائلا، “إن عدم فوز فريقه بمباراة الكلاسيكو غداً سيؤكد على انتهاء الليجا لصالح الريال”.

وشدد تشافي خلال تصريحاته قائلاً، “مباراة الغد أمام ريال مدريد هي أهم مباراة لنا في الموسم”.

واصل، “نحن نكن كل الاحترام لريال مدريد وأرقامهم غير عادية في هذا الموسم”.