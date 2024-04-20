الرئيس الفلسطيني: سنعيد النظر بعلاقتنا مع أمريكا

انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفيتو الأمريكي الأخير في مجلس الأمن ضد محاولة حصول الدولة الفلسطينية على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، واصفًا إياه بالمخز والغير مسؤول.

وأضاف “عباس” في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية: “سنضع استراتيجية جديدة لحماية قرارنا الوطني المستقل فنحن على أبواب مرحلة جديدة وصعبة ولن نبقى رهائن لسياسات أثبتت فشلها”.

وأوضح الرئيس الفلسطيني، أن الإدارة الأمريكية أخلَت بكل وعودها بخصوص حل الدولتين وعليها مراجعة سياساتها الخاطئة ولذلك سوف نعيد النظر في العلاقات الثنائية مع واشنطن.

وكانت أمريكا، استخدمت حق “الفيتو” ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.