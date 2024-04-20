ميتروفيتش: الجمهور السعودي أكثر شغفا في الكلاسيكو من الإنجليزي

كشف ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال عن أمنياته في حصول الزعيم على بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال ميتروفيتش عبر صحيفة “meridiansport” الصربية: “بالتأكيد حزين للغاية من هزيمة الهلال أمام العين. نعمل على تصحيح كافة الأمور خلال الفترة المقبلة”

وأضاف “كنت أتمني الحصول على فرصة المشاركو ولو لحظة واحدة من المباراة لمساعدة فريقي”.

وغاب ميتروفيتش عن مباريات الهلال الأخيرة بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

ميتروفيتش خاض 36 مباراة بالموسم الحالي مع الهلال وسجل 33 هدفا وصنع 8 آخرين.

وأسقط العين الإماراتي ضيفه الهلال السعودي بنتيجة 4-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في لقاء أقيم على استاد هزاع بن زايد.

وواصل :”الجمهور السعودي أكثر شغفًا وحماسًا من الجمهور الإنجليزي خاصة في الديربي”.