مدرب الاتحاد مرشح لنادي إيطالي كبير

كشفت بعض التقارير الصحفية عن دخول جاياردو مدرب الاتحاد الترشيحات لتولي تدريب فريق ميلان.

ويسعى ميلان للتعاقد مع مدرب مخضرم يمتلك خبرة واسعة لقيادة الفريق بعد الخروج من الدوري الأوروبي أمام روما وتراجع نتائجه في الدوري الإيطالي، تحت قيادة ستيفانو بيولي.

ووفقا لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، فإن مارسيلو جاياردو ، أحد المدرجين في قائمة ميلان، لتدريب الفريق، بدلا من بيولي الذي باتت أيامه معدودة.

وشهدت القائمة تواجد كل من الإسباني جولين لوبيتيجي، والبرتغالي باولو فونسيكا ، وكريستوف جالتييه، إلى جانب مارسيلو جاياردو.

ويتمتع جاياردو بسيرة ذاتية قوية، وسبق له خوض تجربة تاريخية مع فريق ريفير بليت الأرجنتيني.