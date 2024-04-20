أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة الملكي لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المرتقب غداً، الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويخوض الريال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بقائمة مكتملة، باستثناء دافيد ألابا وتيبو كورتوا اللذين يواصلان عملية التأهيل.

وضمت قائمة الريال لمواجهة برشلونة 22 لاعباً هم:

حراسة المرمى: أندريه لونين – كيبا أريزابالاجا – ماريو دي لويس.

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ناتشو – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجر – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – أوريلين تشواميني – فيدي فالفيردي – داني سيبايوس – أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – خوسيلو – إبراهيم دياز.

يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، فيما يأتي برشلونة وصيفاً برصيد 70 نقطة.