“منتدى المياه السعودي” يُناقش قضايا المياه بمشاركة خبراء دوليين نهاية أبريل

تنطلق أعمال الدورة الثالثة لمنتدى المياه السعودي 2024، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، خلال الفترة من 29 أبريل الجاري حتى 1 مايو.

ويأتي المنتدى تحت شعار “استدامة المياه مسؤوليتنا جميعاً”؛ ويناقش المنتدى خلال جلساته العلمية الثمان، بمشاركة خبراء ومختصين من داخل المملكة وخارجها؛ موضوعات متنوعة في مجال المياه، وذلك بهدف توفير منصة دولية علمية تجمع نخبة من الخبراء والباحثين والمستثمرين في مجال المياه؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، ووضع حلول تكاملية لمعالجتها.

ويشهد المؤتمر إقامة 9 ورش عمل، أبرزها البدء في استخدام نمذجة المياه الجوفية، والمحافظة على المياه، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في شركة المياه الوطنية، والأساليب المبتكرة لتعزيز كفاءة الري والاستدامة الزراعية، بالإضافة إلى 9 حلقات نقاش.

يشار إلى أن منتدى المياه السعودي الذي يعقد هذا العام في دورته الثالثة؛ حقق العديد من الإنجازات منذ انطلاقه في عام 2019م، وحظي بمشاركة واسعة من قِبل منظمات دولية بارزة.