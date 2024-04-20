دراسة: الإنفلونزا ستؤدي إلى جائحة عالمية جديدة في المستقبل القريب

كشفت دراسة استقصائية دولية، عن اعتقاد كبار خبراء الأمراض، أن سلالة من فيروس الإنفلونزا ستكون السبب في التفشي العالمي التالي للأمراض المعدية القاتلة.

ومن المرجح أن تؤدي سلالة من الإنفلونزا إلى جائحة جديدة في المستقبل القريب.

وقال جون سلمانتون جارسيا من جامعة كولونيا، الذي أجرى الدراسة، إن الاعتقاد بأن الإنفلونزا هي أكبر تهديد وبائي في العالم يعتمد على أبحاث طويلة الأمد تظهر أنها تتطور وتتحول باستمرار.

وأضاف: “في كل شتاء تظهر الإنفلونزا ويمكنك وصف حالات التفشي هذه بأنها جوائح صغيرة يتم التحكم فيها بشكل أو بآخر لأن السلالات المختلفة التي تسببها ليست شديدة الخطورة بما فيه الكفاية – ولكن هذا لن يكون بالضرورة هو الحال إلى الأبد”.

ومن المرجح أن يكون السبب التالي الأكثر ترجيحًا لحدوث جائحة، بعد الإنفلونزا، هو فيروس – يطلق عليه اسم المرض X – والذي لا يزال غير معروف للعلم، وفقًا لـ 21٪ من الخبراء الذين شاركوا في الدراسة.

ويعتقد الخبراء، أن الوباء القادم سيكون ناجمًا عن كائن مجهري لم يتم تحديد هويته بعد وسيظهر فجأة، تمامًا كما ظهر فيروس Sars-CoV-2، المسبب لمرض كوفيد-19، عندما وبدأ يصيب البشر في عام 2019.

في الواقع، لا يزال بعض العلماء يعتقدون أن فيروس Sars-CoV-2 لا يزال يشكل تهديدًا، حيث صنفه 15% من العلماء الذين شملهم الاستطلاع في الدراسة على أنه السبب الأكثر احتمالاً للوباء في المستقبل القريب.

وفي الأسبوع الماضي، أثارت منظمة الصحة العالمية مخاوف بشأن الانتشار المقلق لسلالة الإنفلونزا H5N1 التي تسبب الملايين من حالات أنفلونزا الطيور في جميع أنحاء العالم.