باحثون يكتشفون بكتيريا “مصاصة للدماء” تُسبب عدوى مميتة

كشفت دراسة علمية جديدة عن سمة جديدة مثيرة للقلق لدى بعض أنواع البكتيريا الموجودة في الأمعاء، مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، تُمكنها من امتصاص المصل من الدم، مما يُسبب عدوى مجرى الدم القاتلة.

لطالما حيرت العلماء آلية انتقال بعض أنواع البكتيريا من الأمعاء إلى مجرى الدم، حيث تُسبب عدوى خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

وبحسب الدراسة الجديدة، التي نشرتها مجلة “eLife”، فإن هذه البكتيريا “مصاصة الدماء” تمتلك قدرة فريدة على استشعار وجود المصل، وهو الجزء السائل من الدم الغني بالعناصر الغذائية، وبمجرد رصد المصل، تنجذب البكتيريا نحوه وتسبح بمهارة حتى تصل إلى مجرى الدم.

يُمثل هذا الاكتشاف العلمي الجديد خطوة هامة نحو فهم آليات العدوى البكتيرية بشكل أفضل، مما يفتح الباب أمام تطوير أدوية جديدة لمنع الإنتان قبل حدوثه بدلاً من علاجه بعد الإصابة.

ويرجح الباحثون أن تُساهم هذه الأدوية في تحسين حياة وصحة مرضى التهاب الأمعاء، الذين يعانون من خطر كبير للإصابة بالتهابات مجرى الدم بسبب النزيف داخل الأمعاء.

وأجرى فريق البحث دراسات مكثفة لفهم آلية استشعار البكتيريا للمصل، وخلصوا إلى أن السالمونيلا، على سبيل المثال، تمتلك مستقبل بروتين خاص يُسمى “Tsr” يُمكنها من رصد مادة السيرين، إحدى المواد الكيميائية الموجودة في الدم.

وتعتقد الدراسة أن البكتيريا تُستخدم السيرين كمصدر للغذاء أثناء انتقالها إلى مجرى الدم.

ويُعد الأشخاص الذين يعانون من أمراض التهاب الأمعاء، مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، أكثر عرضة للإصابة بالتهابات مجرى الدم بسبب نزيف الأمعاء.

ويُمكن أن يُسبب دخول البكتيريا إلى مجرى الدم من خلال هذه الجروح عدوى بكتيرية خطيرة قد تؤدي إلى الإنتان.