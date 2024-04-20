ضمك يفوز على الأخدود بهدفين في دوري روشن

حقق فريق ضمك الفوز على نظيره الأخدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، في بطولة الدوري السعودي.

والتقى ضمك مع الأخدود، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري روشن للمحترفين.

وسجل هدفي ضمك نيكولاي ستانشيو في الدقيقة 10، فيما أضاف أنتوليتش الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 37 من زمن المباراة.

بينما نجح سعيد الربيعي لاعب الأخدود، في تسجيل هدف فريقه الوحيد أمام ضمك بالدقيقة 47.

وبهذا فقد حصد ضمك ثلاث نقاط وأصبح رصيده 38 نقطة، متواجدًا في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، حيث فاز في 10 مباريات، وتعادل مثلهم، فيما تعرض للهزيمة في 8 مواجهات.

وفي المقابل يتواجد الأخدود في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 24 نقطة في رصيده، حيث فاز في 7 مواجهات، وتعادل قي 3 مباريات، وخسر في 18 لقاء.