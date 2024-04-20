دراسة: الوظائف الصعبة عقليًا تُقلل خطر الإصابة بالخرف

توصلت دراسة نرويجية جديدة إلى نتائج مثيرة حيال تأثير ضغوط العمل على الصحة العقلية، حيث أظهرت أن الوظائف الصعبة عقليًا قد تكون مفيدة في تقليل احتمالات الإصابة بالخرف.

الخرف، كما هو معروف، يشير إلى تدهور التفكير والذاكرة والقدرة على التعلم، وقد يصل في بعض الحالات إلى الموت.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “Neurology”، أن كلما كانت الوظيفة أكثر تحفيزًا للعقل وتجنبًا للروتين، كلما كانت فرصة الإصابة بمشاكل في الذاكرة والتفكير في المستقبل أقل.

فالوظائف التي تتطلب تفكيرًا إبداعيًا مثل التدريس أو العمل في العلاقات العامة أو كمبرمج كمبيوتر، قد تكون أكثر فعالية في تقليل خطر الخرف مقارنة بالوظائف الروتينية.

وحلل فريق من مستشفى جامعة “أوسلو” بيانات آلاف الأشخاص في مختلف المهن، وقسمهم إلى مجموعات استنادًا إلى مقدار تحفيزهم المعرفي خلال العمل وطبيعة المهام التي يقومون بها، وبعد سن السبعين، تم تقييم الذاكرة والتفكير لتحديد مدى وجود ضعف إدراكي.

وكشف التحليل أن الأشخاص الذين يعملون في وظائف ذات متطلبات معرفية منخفضة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 42% مقارنة بأولئك الذين يعملون في وظائف ذات متطلبات معرفية أعلى، حيث بلغت نسبة الإصابة 27%.

بشكل عام، تبرز النتائج أهمية اختيار وظيفة تحفز العقل وتتطلب تفكيرًا معقدًا كوسيلة للحفاظ على الذاكرة والتفكير في مراحل الشيخوخة.