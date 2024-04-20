نابولي يسقط في فخ الهزيمة أمام إمبولي بالدوري الإيطالي

سقط فريق نابولي في فخ الهزيمة أمام إمبولي في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، في بطولة الدوري الإيطالي.

واستضاف ملعب كارلو كاستيلاني، أحداث مباراة نابولي وإمبولي والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من السيري آي.

وسجل ألبيرتو كيري لاعب أمبولي هدف فوز فريقه أمام نابولي في الدقيقة 4 من بداية المباراة.

ورفع إمبولي رصيده بعد فوز اليوم أمام نابولي، وأصبح 31 نقطة، متواجدًا في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، حصدهم من 33 مباراة، حيث فاز في 8 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، بينما سقط في فخ الهزيمة 18 مرة.

وعلى الجانب الآخر يتواجد نابولي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويملك 49 نقطة في رصيده، حيث فاز في 13 مباراة، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر مثلهم.