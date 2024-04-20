بايرن ميونخ يكتسح يونيون برلين بخماسية في الدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على يونيون برلين، بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم السبت.

والتقى بايرن ميونخ مع نظيره يونيون برلين في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثلاثين من الدوري الألماني.

وسجل خماسية بايرن ميونخ كلا من ليون جوريتسكا في الدقيقة 29، هاري كين في الدقيقة 45، توماس مولر في الدقيقتين 53، 66، و ماتيس تيل في الدقيقة 62.

بينما سجل يورب فيرتيسين لاعب يونيون برلين هدف فريقه الوحيد، في الدقيقة 90.

وبهذا فقد ارتقى رصيد بايرن ميونخ للنقطة 66 متواجدًا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، حيث فاز في 21 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات.

بينما يأتي يونيون برلين في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني ويملك 29 نقطة في رصيده، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، فيما خسر 17 مرة.