الاتحاد يفوز على الحزم بثلاثية في الدوري السعودي

نجح فريق الاتحاد في الفوز على الحزم بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي انتهت منذ قليل، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى الاتحاد مع نظيره الحزم، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

وسجل صالح العمري هدف تقدم الاتحاد أمام الحزم في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور.

فيما سجل باولو ريكاردو لاعب الحزم، الهدف الثاني للاتحاد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57.

وسجل محمد الثاني لاعب الحزم الهدف الأول للحزم في الدقيقة 60، وأضاف توزي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 63.

بينما أحرز أحمد حجازي لاعب الاتحاد، الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 96.

وبهذا الفوز فقد ارتقى الاتحاد للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 50 نقطة في رصيده، حيث فاز النمور في 15 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، بينما تعرض للهزيمة في 8 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر يتذيل الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 16 نقطة، جمعهم من 27 مباراة، حيث فاز في مواجهتين، وتعادل 10 مرات، فيما تعرض للهزيمة في 16 مواجهة.