أورام الغدة الدرقية «التشخيص والعلاج المناسب»

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    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

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  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
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    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    12:00
  • 25 - 27
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    معرض الخدمات اللوجستيه

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    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 24 - 26
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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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فريق التحرير

20 أبريل 2024

أورام الغدة الدرقية «التشخيص والعلاج المناسب»

مقالات متخصصة
أورام الغدة الدرقية «التشخيص والعلاج المناسب»

الدكتور محمد عادل بسيوني – أخصائي أوّل جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والعنق

بعد الفحص العيادي من قبل الطبيب المتخصص بشأن أورام الغدة الدرقية، يمكن اللجوء إلى عدد من الاختبارات من بينها فحوصات الدم لقياس مستويات الهرمونات وتحديد وظيفة الغدة الدرقية، وثانيها الموجات فوق الصوتية لإنشاء صور تفصيلية للغدة الدرقية وتقييم حجمها وبنيتها، والخزعة، لأخذ عينة من الخلايا من الغدة الدرقية وفحصها للبحث عن الخلايا السرطانية.

فضلاً عن فحص اليود المشع، لتقييم امتصاص الغدة الدرقية، والبحث عن أي تشوهات أو أورام، بالإضافة إلى فحوصات التصوير، مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير بالإصدار البوزيتروني (PET) لاكتشاف وتقييم أورام الغدة الدرقية وانتشارها.

وبعدها يتم اختيار العلاج لأورام الغدة الدرقية بناءً على حجم الورم ومدى انتشاره، وقد يشمل الخيارات التالية:

الجراحة: تعتبر الخيار الأساسي لعلاج أورام الغدة الدرقية، حيث يتم إزالة جزء من الغدة أو الغدة بأكملها، بالإضافة إلى إزالة العقد الليمفاوية المجاورة إذا كانت مصابة.

العلاج باليود المشع: يُعطى المريض جرعة عالية من اليود المشع لتدمير الخلايا السرطانية المتبقية بعد الجراحة.

العلاج الإشعاعي: يُستخدم الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية أو منع نموها.

في حالات متقدمة أو تكرار الإصابة، يمكن أن يشمل العلاج:

العلاج الكيميائي: يُعطى الدواء لقتل الخلايا السرطانية.

العلاج الهرموني: يُستخدم لمنع إفراز الهرمونات التي تسبب نمو الورم.

مثبطات بروتين الكيناز: تُعطى لمنع نمو الخلايا السرطانية.

العلاج المناعي: يُستخدم لتعزيز جهاز المناعة في محاربة الخلايا السرطانية.

وكلما تم اكتشاف أورام الغدة الدرقية في مراحلها المبكرة، كلما قلت الفرصة لانتشارها إلى أجزاء أخرى من الجسم.

على الرغم من إمكانية عودة سرطان الغدة الدرقية، إلا أنه يتسم ببطء النمو وغالبًا ما يستغرق سنوات عديدة.

بعد علاج أورام الغدة الدرقية، يتعين على المريض تناول هرمونات الغدة الدرقية على المدى الطويل لضمان أداء وظائف الجسم بشكل صحيح.

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