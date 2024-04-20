إسرائيل تستدعي سفراء الدول المؤيدة لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل ستستدعي، الأحد، سفراء الدول التي صوتت لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة من أجل إجراء “محادثة احتجاجية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية أورين مارمورستين في منشور، السبت، إن “وزارة الخارجية سوف تستدعي سفراء الدول التي صوتت في مجلس الأمن لصالح ترقية وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة لإجراء محادثة احتجاجية”.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت في مجلس الأمن الدولي، الخميس، حق النقض “الفيتو” لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ومشروع القرار الذي قدمته الجزائر، والذي “يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة”، أيّده 12 عضواً وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.