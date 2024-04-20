95 مليار دولار مساعدات من “النواب الأمريكي” لأوكرانيا وإسرائيل

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك على الرغم من اعتراضات قوية من الجمهوريين المتشددين.

وبموافقة المجلس ينتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية الذي أقر إجراء مماثلاً قبل أكثر من شهرين.

وحثّ زعماء أمريكيون، من الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على طرح الأمر للتصويت.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ النظر في مشروع القانون يوم الثلاثاء على أن يتم الإقرار النهائي خلال الأيام التالية تمهيداً لعرضه على بايدن لتوقيعه ليصبح قانوناً.

وتوفر مشاريع القوانين 60.84 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، منها 9.1 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية، و8.12 مليار دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، بما في ذلك تايوان.

وعبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه قائلاً إن المشرعين الأمريكيين تحركوا لإبقاء “التاريخ على المسار الصحيح”.

وأضاف زيلينسكي في منشور على “إكس”: “مشروع قانون المساعدات الأمريكي الحيوي الذي أقره مجلس النواب اليوم سيمنع الحرب من التوسع وسينقذ الآلاف والآلاف من الأرواح”.

ولم تتضح الوتيرة التي سينضب بها التمويل المقدم إلى أوكرانيا، وهو ما سيثير على الأرجح دعوات للكونجرس لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

وقال بايدن، الذي يحث الكونجرس منذ العام الماضي على الموافقة على المساعدات الإضافية لأوكرانيا، في بيان إن المساعدات “تأتي في لحظة ملحة للغاية، إذ تواجه إسرائيل هجمات غير مسبوقة من إيران، وتواجه أوكرانيا قصفاً مستمراً من روسيا”.

وجاءت نتيجة التصويت لتقديم تمويل إلى أوكرانيا بواقع 311 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 112 عضواً جميعهم من الجمهوريين.

وأيد 366 عضواً مساعدة إسرائيل، اليوم السبت، مقابل 58 صوتاً معارضاً، وضمت المعارضة 37 ديمقراطياً و21 جمهورياً.