عبد الله المعيوف يتحدث عن كواليس صورته مع الدوسري وفوز الاتحاد على الحزم

كشف عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق الاتحاد، عن كواليس صورته مع ناصر الدوسري لاعب الهلال، بعد مواجهة الكلاسيكو في كأس السوبر السعودي.

وقال المعيوف في تصريحات لقناة “ssc”: “ناصر الدوسري جاء ليعتذر مني، على التسجيل، ولم أكن أريد أن تُنشر الصورة، ولكن أنا مسامح الجميع”.

وأكمل: “ولا يوجد بيني وبين جمهور الاتحاد أي شيء، أي شيء صدر مني جعل جماهير الاتحاد، تنزعج مني، فأنا أسف، وجمهور الاتحاد على رأسي، وأنا جاءت لتمثيل النادي خير تمثيل”.

وعن مباراة الفريق أمام الحزم قال: “مباراة كانت صعبة، وأبارك لجماهير الاتحاد، والحمد لله حصدنا ثلاث نقاط، والقادم أفضل، ورد فعل الفريق كان جيدة خاصة بعد التعادل، ونعتذر للجماهير عن التقصير في الفترة الماضية”.

وفاز الاتحاد على الحزم بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

ارتقى الاتحاد للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 50 نقطة في رصيده، حيث فاز النمور في 15 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، بينما تعرض للهزيمة في 8 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر يتذيل الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 16 نقطة، جمعهم من 27 مباراة، حيث فاز في مواجهتين، وتعادل 10 مرات، فيما تعرض للهزيمة في 16 مواجهة.