تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل موقعة الليلة

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة غريمه برشلونة مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، أحداث مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الثانية والثلاثين من الليجا.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، 78 نقطة، حصيلة 31 مباراة، حيث فاز الملكي في 24 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر في مباراة واحدة.

وعلى الجانب الآخر يأتي برشلونة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 70 نقطة، أي بفارق 8 نقاط، عن ريال مدريد المتصدر، وفاز فريق البارسا في 21 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، فيما تعرض للهزيمة في 3 لقاءات.

ويشير تاريخ المواجهات بين فريقي برشلونة وريال مدريد إلى تفوق الملكي في خمس مواجهات لصالحه.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

التقى فريقي ريال مدريد وبرشلونة في 256 مناسبة، بواقع 187 مرة في الدوري الإسباني، 38 مرة في كأس ملك إسبانيا، 17 مرة في كأس السوبر الإسباني، و6 مرات كأس الدوري الإسباني.

ونجح فريق ريال مدريد في الفوز 105 مرة لصالحه على حساب برشلونة، فيما سيطر التعادل على 51 لقاء بين الفريقين.

بينما استطاع فريق برشلونة في الفوز بـ 100 مباراة لصالحه أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

وسجل ريال مدريد 433 في شباك برشلونة، مقابل استقباله 417 هدفًا في مرماه، خلال مواجهات الفريقين بجميع المسابقات.

هداف المواجهات:

ويعد الأرجنتيني لونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الحالي، هو هداف مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بواقع 26 هدفًا.