الهلال يستعيد لاعبه المُصاب قبل مواجهة العين

تعافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قبل مواجهة العين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره العين، على ملعب المملكة أرينا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والمحدد له يوم الثلاثاء القادم.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” فأن ناصر الدوسري، أنهى برنامجه التأهيلي، وشارك في جزء من التدريبات السبت.

وأشارت إلى أن الدوسري سيدخل خيارات البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق، ضمن القائمة التي ستواجه العين الإماراتي.

وكان الدوسري تعرض لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، خلال مشاركته مع الزعيم في مباراة الاتحاد في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

جدير بالذكر أن الهلال تعرض لهزيمة ثقيلة أمام العين بنتيجة 4/2، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، في الإمارات، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.