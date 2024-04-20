الهلال يُعلن سفر المالكي إلى قطر

أعلن نادي الهلال، عن توجه أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى دولة قطر.

وأشار الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن عبد الإله المالكي غادر إلى قطر لإجراء فحوصات طبية اعتيادية مع الطبيب الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره العين، على ملعب المملكة أرينا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والمحدد له يوم الثلاثاء القادم.

وسيُدير أحمد العلي مباراة الهلال والعين، ويعاونه كلا من مواطناه عبد الهادي العنزي وأحمد عباس، والعراقي محمد سراي، حكم رابع.

والكويتي عبد الله جمالي حكمًا لتقنية الفيديو، ومواطنه هاشم الإبراهيم حكمًا مساعدًا له، والتايلاندي شاتارين مونجكولسيري مسؤولًا عن بيانات تقنية الفيديو.

وتعرض الهلال لهزيمة ثقيلة أمام العين بنتيجة 4/2، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، في الإمارات، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها نادي الهلال، خلال الفترة الماضية، توقفت عند هزيمته من العين، حيث حقق الزعيم أعلى سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم، والتي وصلت إلى 34 انتصارًا متتاليًا.