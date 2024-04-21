مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

في يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024، يتواصل الحماس والإثارة في عالم كرة القدم مع عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات العالمية.

سيشهد اليوم تنافسًا قويًا ومثيرًا بين الفرق الكبيرة، حيث تبرز مواجهة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني كأبرز الأحداث الرياضية.

كأس الاتحاد الإنجليزي:

– كوفنتري سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

كأس الكونفيدرالية الأفريقية:

– الزمالك X دريمز – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

– اتحاد الجزائر X نهضة بركان – الساعة 11 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

الدوري الإنجليزي:

– إيفرتون X نوتينجهام فورست – الساعة 5:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

– كريستال بالاس X وست هام يونايتد – الساعة 7 مساءً.

– أستون فيلا X بورنموث – الساعة 7 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1.

– فولهام X ليفربول – الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإسباني:

– خيتافي X ريال سوسييداد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

– ألميريا X فياريال – الساعة 7:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

– ديبورتيفو ألافيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 9:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

– ريال مدريد X برشلونة – الساعة 12 منتصف الليل على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي:

– ساسولو X ليتشي – الساعة 2:30 صباحًا على قناة AD SPORTS Premium 1.

– تورينو X فروسينوني – الساعة 5 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

– ساليرنيتانا X فيورنتينا – الساعة 8 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

– مونزا X أتالانتا – الساعة 10:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الألماني:

– فيردر بريمن X شتوتجارت – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

– بوروسيا دورتموند X باير ليفركوزن – الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

– فرايبورج X ماينز 05 – الساعة 10:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

الدوري الفرنسي:

– لوهافر X ميتز – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

– ليل X ستراسبورج – الساعة 5 مساءً.

– ستاد ريمس X مونبلييه – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3.

– ستاد بريست X موناكو – الساعة 7 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

– تولوز X مارسيليا – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

– باريس سان جيرمان X ليون – الساعة 12 منتصف الليل على قناة beIN Sports HD.