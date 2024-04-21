أتعاب المحامين تعطل ترامب في سباق الانتخابات مع بايدن

تنفق حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أموالا طائلة في بند أتعاب المحامين في محاكمات “الرجل اليميني الثري”، مما أثر على تمويل فعاليات أنشطته استعدادا للانتخابات الأمريكية 2024.

وأعلنت المجموعة السياسة لدونالد ترامب، المرشح للرئاسة في الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي السابق، أنها أنفقت 3.6 مليون دولار في بند أتعاب المحامين في مارس مما قلل من تمويل الحملة الانتخابية في وقت يتراجع فيه ترامب أصلا أمام منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في جمع التبرعات للحملة.

ويخوص الجمهوري ترامب 4 محاكمات جنائية منها واحدة تبدأ هذا الأسبوع بينما يخوض أيضا حملة انتخابية مكلفة لمنافسة بايدن في انتخابات رئاسية تجرى في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وتنفق مجموعة (سيف أمريكا) أو “أنقذوا أمريكا”، التي أبلغت لجنة الانتخابات الاتحادية بتفاصيل الأموال، مبالغ كبيرة مما جمعته من صغار المانحين على تلك الدعاوى على الرغم من أن التمويل المتاح لحملة ترامب قد يتناقص.

والمجموعة منفصلة عن حملة ترامب الانتخابية لكنها أكبر من يجمع له التبرعات من قبل إعلانه للترشح.

ورغم أن المجموعة لم تفصح عن تفاصيل المبالغ التي أنفقتها على كل دعوى قضائية يواجهها ترامب إلا أن تقاريرها تظهر أنها أنفقت أكثر من 59 مليون دولار على رسوم وأتعاب المحامين منذ بداية 2023.

وذكرت الحملة الانتخابية لترامب السبت أنها جمعت 15 مليون دولار في مارس وهي زيادة كبيرة عن الشهر السابق الذي جمعت فيه 11 مليونا لكن ذلك لم يكن كافيا للتقارب مع ما تجمعه حملة بايدن.

ويتراجع ترامب باستمرار عن الرئيس الديمقراطي في جمع التبرعات بينما يستعدان للمنافسة الانتخابية.

وجمعت حملة بايدن أكثر من 43 مليون دولار في مارس.

وتظهر استطلاعات الرأي وجود تقارب كبير بين المرشحين في نسب التأييد بما يشير لسباق انتخابي تحتدم فيه المنافسة.