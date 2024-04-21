“التعليم” تبدأ فتح حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات اليوم

تبدأ وزارة التعليم، اليوم الأحد، في فتح إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر حساباتهم في برنامج “نور” على أن يستمر باب التقديم مفتوحًا لمدة تنتهي في 16 شوال الموافق الخميس المقبل 25 أبريل.

وحددت وزارة التعليم الفترة من 8 إلى 12 ذي القعدة 1445هـ، للإعلان عن نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

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وأشارت الوزارة إلى أن مدة الاعتراض على النقل ثلاثة أيام من تاريخ إعلان حركة النقل للمعلمين والمعلمات.

وأهابت عددًا من الإدارات التعليمية المختلفة بالسعودية، بالراغبين من المعلمين والمعلمات في النقل الداخلي، الدخول على حساباتهم في نظام نور، وتسجيل رغباتهم خلال الفترة الزمنية المحددة، مع التأكّد من صحة البيانات.