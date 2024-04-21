مجلس النواب الأمريكي يمرر مجددًا قانونًا لحظر تيك توك

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون من شأنه حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم تقطع المنصة صلاتها بالشركة الأم الصينية “بايت دانس” في غضون عام واحد.

يتهم المشرّعون الأمريكيون تيك توك بالسماح للحكومة الصينية بالتجسس على مستخدميها والتلاعب بهم.

لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا.

حتى لو تم تمرير القانون، سيكون أمام تيك توك عام واحد للعثور على مشترٍ أمريكي وإلا سيتم حظرها.

من المرجح أن تُقاوم تيك توك هذا القانون في المحاكم.

مرر مجلس النواب قرارًا سابقًا في مارس يقضي بحظر تيك توك مؤقتًا لمدة 6 أشهر، لكن تم التوصل إلى تسوية سحبت هذا الحظر.

يُشارك كل من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب مخاوف بشأن الأمن القومي تتعلق بتيك توك.

حشدت تيك توك مستخدميها في الولايات المتحدة لمقاومة مشروع القانون، حيث قام 170 مليون مستخدم بالتعبير عن معارضتهم.

أقر مجلس النواب في مارس مشروع قانون آخر يُجبر تيك توك على الانفصال عن “بايت دانس”.

بشكل عام، لا تزال مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة غير مؤكد.