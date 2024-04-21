قرار الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات يدخل حيز التنفيذ

دخل نظام الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات في مختلف مناطق السعودية، حيز التنفيذ بدءً من اليوم الأحد.

ويتعلق قرار رصد مخالفات الشاحنات والحافلات آلياً بأنشطة نقل البضائع وتأجير الشاحنات وحافلات النقل الدولي.

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وبحسب الهيئة العام للنقل، فإن المخالفات التي سيتم رصدها تشمل تشغيل شاحنة أو حافلة من دون الحصول على بطاقة تشغيل أو ببطاقة منتهية الصلاحية بالإضافة إلى تشغيل حافلة يتخطى عمرها التشغيلي المحدد.

وأطلقت الهيئة، ثلاث مراحل لنظام الرصد الآلي على الطرق، وبدأ تطبيق المرحلة الأولى على سيارات الأجرة في 13 مارس 2022م، ثم بدأ تطبيق المرحلة الثانية على حافلات النقل المدرسي في 1 فبراير 2023م، وتبدأ المرحلة الثالثة اليوم الأحد الموافق 21 أبريل، المخصصة للشاحنات والحافلات.