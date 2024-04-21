بعد الولايات المتحدة.. تسلا تخفض أسعار سياراتها في الصين

شهدت أسواق الصين خفضًا لأسعار طرازي 3 و Y من شركة تسلا للسيارات الكهربائية، وذلك حسب ما أظهره موقعها الإلكتروني.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الشركة عن تخفيض أسعار طرازات Y و X و S في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وبشكل تفصيلي، انخفض السعر المبدئي للطراز 3 في الصين إلى 231,900 يوان (32,030 دولارًا) من 245,900 يوان (33,964 دولارًا).

بينما ارتفع سعر طراز Y ليبدأ من 249,900 يوان (34,516 دولارًا) ، مقارنة بسعره السابق البالغ 263,900 يوان (36,450 دولارًا).

على صعيد آخر، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، تأجيل زيارة كانت مُقررة إلى الهند للقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وذكر ماسك على تويتر أن التأجيل جاء بسبب “التزامات ثقيلة للغاية في تسلا”. معربًا عن أمله في إعادة تحديد موعد للزيارة في وقت لاحق من هذا العام.