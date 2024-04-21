عمرو دياب ينفجر غضباً على معجب يلاحقه

ثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه النجم المصري عمرو دياب وهو ينفعل على أحد المعجبين الذي لاحقه بكاميرا هاتفه أثناء تواجده في حفل زفاف نجل المطرب محمد فؤاد.

ويظهر الفيديو عمرو دياب وهو متوجه إلى دورة المياه، قبل أن يلتفت فجأة ويواجه أحد الأشخاص الذي كان يلاحقه بكاميرا هاتفه، قائلاً له بغضب: “أنت هتخش ورايا الحمام؟.. انت ياض أهبل انت وهو؟”.

وبعد هذه الواقعة، انهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن تعاطفه مع عمرو دياب، مُستنكرين سلوك المعجب الذي اعتبروه “تجاوزًا للخصوصية”.

بينما رأى البعض الآخر أن تصرف عمرو دياب كان مبالغًا فيه، وأنّه كان بإمكانه التعامل مع الموقف بهدوء أكبر.

وتأتي هذه الواقعة لتُسلط الضوء مرة أخرى على ظاهرة ملاحقة المعجبين للنجوم في الأماكن العامة، والتي تُثير جدلًا واسعًا حول حدود الخصوصية والاحترام المتبادل بين النجوم والمعجبين.