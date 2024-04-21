صندوق النقد الدولي: اقتصاد السعودية قوي من حيث التنويع.. ومصدر النمو من خارج قطاع النفط

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن على السعودية عمل توازن بين استخدام الاحتياطي والاستدانة بحسب تكلفة الاقتراض والفرصة البديلة لاستخدام الاحتياطيات.

وأوضحت غورغييفا، في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية، أن الحكومة السعودية قد تنظر في خيار كم سيكلفها اللجوء للسوق مقابل التكلفة البديلة لاستخدام الاحتياطي.

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وتابعت بالقول، أنها متأكدة من أن حكومة السعودية ستتخذ القرار الصحيح في هذا الشأن.

وأشادت بالاقتصاد السعودي، مضيفة، أن اقتصاد السعودية كان قويًا بالسنوات الماضية من حيث التنويع، مشيرة إلى أن النمو في السعودية يأتي في الغالب من خارج قطاع النفط وهو أمر جيد.