دراسة: البث الرياضي المجاني يسهم بـ 4.9 مليار يورو في الاقتصاد الأوروبي

كشف اتحاد البث الأوروبي “إي بي يو” في تقرير حديث له، عن أن البث الرياضي المجاني ساهم بـ 4.9 مليار يورو (ما يعادل 5.2 مليار دولار) في الاقتصاد الأوروبي وشارك في دعم أكثر من 60 ألف وظيفة خلال 2022.

وحمل التقرير الذي صدر بتكليف من اتحاد البث الأوروبي، عنوانًا “الأثر الاقتصادي للأنشطة الرياضية لوسائل الإعلام في الخدمة العامة”، وأنتجته “أكسفورد إيكونوميكس”.

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وقام التقرير بتقييم تأثير 188 ألف ساعة من البرمجة الرياضية لاتفاقية التجارة الحرة عبر الإذاعة والتلفزيون من 44 عضوا في هيئة الإذاعة العامة في الاتحاد الأوروبي في 31 دولة.

وتضمن التقرير الصادر حديثًا الأحداث الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم وبطولة العالم لألعاب القوى، وشمل المشاركة عبر الإنترنت لعشاق الرياضة من خلال مواقع الويب والتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأسهم بث المحتوى الرياضي بـ 900 مليون يورو (ما يعادل 960 مليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، ووفر أكثر من 5000 وظيفة كما حقق كل عامل قيمة اقتصادية تقدر بمبلغ 166 ألف يورو (ما يعادل 177 ألف دولار)، وهي أعلى بكثير من المتوسط الإقليمي.

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وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على الحقوق الرياضية لعب دورًا رئيسًا في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الوظائف في منطقة اليورو.

وأوضح أن أعضاء الاتحاد الأوروبي، أنفقوا على السلع والخدمات، بما في ذلك الكاميرات وحقوق وسائل الإعلام وخدمات تقديم الطعام والتحرير، 2.7 مليار يورو إضافية (ما يعادل 2.9 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي ودعم أكثر من 38 ألف وظيفة.

وكشف التقرير عن مساهمة إضافية بـ 1.4 مليار يورو (ما يعادل 1.5 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي ودعم 16420 وظيفة إضافية، في النشاط الاقتصادي الناتج عن الأجور المدفوعة للموظفين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والموجودين في سلسلة التوريد الخاصة.