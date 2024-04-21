3 أفلام سعودية في القائمة الرسمية لمهرجان “مالمو” السينمائي

تشارك هيئة الأفلام، في الدورة الـ 14 لمهرجان “مالمو” للسينما العربية، في الفترة من 22 إلى 28 أبريل الجاري، الذي يُعد من أهم المهرجانات السينمائية العربية الدولية منذ إطلاقه عام 2011.

وأوضحت هيئة الأفلام، أن مشاركتها تأتي من انطلاق حرصها على مد جسور التواصل مع المجتمع السينمائي المحلي والعالمي، وتعزيزاً لمكانتها الرائدة في مجالها.

3 أفلام سعودية

وكشفت الهيئة عن الأفلام السعودية المشاركة في مهرجان “مالمو” وهي “مندوب الليل”، و”سليق”، و”ترياق”، وتنظم الهيئة على هامش المهرجان جولة لعرض 4 أفلام سعودية في 5 مدن مختلفة في السويد، وهي: “هجان”، و”حوجن”، و”أمس بعد بكره”، و”مندوب الليل”.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك بهدف الترويج للأفلام السعودية عالميًا ودعم صانعيها، إضافة لتسليط الضوء على قطاع صناعة الأفلام في المملكة، وإبراز الجهود المحلية للجمهور السينمائي العربي والدولي.

مهرجان “مالمو” للسينما العربية

يذكر أن مهرجان “مالمو” للسينما العربية، يُمثل منصة عربية تُسهم في دعم التفاعل الثقافي وتبادل الخبرات والمعرفة، حيثُ تسعى هيئة الأفلام من خلال مشاركتها إلى إبراز مدى حرصها على الظهور في المحافل السينمائية، وتقديم الرواية السعودية السينمائية من مصدرها، وتمكين المواهب السعودية المتميزة مع الاستمرار في دعم قدراتهم الإبداعية، والتفاعل مع المجتمع السينمائي من مختلف أنحاء العالم، مما يُعزز من إيصال رؤية ورسالة الهيئة على صعيدٍ عالمي.