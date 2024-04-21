أسعار سيارات تسلا تتراجع في الصين وأمريكا وأوروبا

اضطرت شركة “تسلا” الأمريكية، إلى تخفيض أسعار سياراتها في الصين والولايات المتحدة وأوروبا، بسبب تراجع المبيعات ووفرة المخزون لدى الشركة.

وكشفت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، اليوم الأحد، أن الشركة الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية، خفضت سعر برنامج مساعدة السائق الذي تطلق عليه اسم “القيادة الذاتية الكاملة” (إف إس دي)، بواقع الثلث ليصل إلى 8 آلاف دولار في الولايات المتحدة، مقارنة بـ12 ألف دولار قبل التخفيض.

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وطرحت الشركة خلال الأسابيع القليلة الماضية، إصدارات جديدة من برنامج “القيادة الذاتية الكاملة”، وتعهد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس ومالك الشركة، بالكشف عن سيارات أجرة آلية مخصصة تعمل بواسطة الروبوت يطلق عليها اسم “روبوتاكسي”، في شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت “بلومبرغ” أن الوعد بتوفير مركبة ذاتية القيادة بالكامل، كان عاملاً أساسيًا في التقييم المرتفع لشركة “تسلا”.