تحديث شروط عقود التسويق للجمعيات الخيرية ولا نسبة من التبرعات

أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خدمة جديدة للموافقة على العقود التسويقية لحملات جمع التبرعات.

تهدف هذه الخدمة إلى تمكين الجمعيات الأهلية التي لديها تراخيص سارية لجمع التبرعات من الإعلان عن طريق مسوقين لها ورفع طلب الموافقة على العقود التسويقية وفقًا للمادة السابعة عشر من التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات.

خطوات التقديم على الخدمة

– تسجيل الدخول للمفوض

– الدخول إلى صفحة عرض سجل التراخيص.

– الضغط على عمود “عقد تسويقي” وبدء الخدمة.

– تعبئة تفاصيل العقد التسويقي وإرفاق العقد وموافقة مجلس الإدارة على العقد التسويقي.

– إرسال الطلب.

الضوابط والشروط

– أن يكون الترخيص نوع من الأنواع التالية:

ترخيص حملات تبرعات (بأنواعه).

ترخيص أوقاف (بأنواعه).

– ألا يحتوي العقد على نسبة من التبرعات.

– ألا تزيد قيمة العقد التسويقي عن القيمة المذكورة في بند “تكلفة الإعلان والتسويق” في تفاصيل الترخيص.