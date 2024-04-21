“الإحصاء” تطلق المسح الزراعي الشامل لجميع المناطق في السعودية

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء المسح الزراعي الشامل لجميع مناطق ومحافظات السعودية.

وأوضحت الهيئة، أن المسح يهدف إلى جمع البيانات الأساسية عن عن النشاط الزراعي في المملكة، لتوفير قاعدة بيانات زراعية تمكن متخذي القرارات من الاعتماد عليها كمرجع موثوق يسهم في تطوير الخطط الخاصة بالأنشطة الزراعية

ويوفر المسح، البيانات الزراعية للوفاء بالمتطلبات الإحصائية المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء الدراسات والتحليلات والقيام بالمقارنات الإحصائية في هذا المجال.

بالإضافة إلى تزويد الباحثين والمهتمين، الإحصائية اللازمة عن النشاط الزراعي لاستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تسهم في تطوير النشاط الزراعي في المملكة.