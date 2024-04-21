“سافي” السعودية تُخطط لزيادة الاستثمار في تطوير ألعاب الهاتف المحمول

كشفت مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي عن نيتها الاستثمار بشكل أكبر في تطوير ألعاب الهاتف المحمول والاستحواذ عليها.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته لعبة الهاتف المحمول “Monopoly Go”.

يُذكر أن “سافي”، اشترت شركة تصنيع ألعاب الهاتف المحمول “Scopely” مقابل 4.9 مليار دولار في أبريل الماضي، وهو نفس الشهر الذي تم فيه إصدار لعبة “Monopoly”.

وأعلنت “سافي” أعلنت في عام 2022 الحصول على تمويل بقيمة 38 مليار دولار في خطوة لتحويل المملكة إلى مركز لصناعة ألعاب الفيديو ومنذ ذلك الحين استثمرت الشركة 8.3 مليار دولار.