روسيا تنتقد مساعدات أمريكا الجديدة لأوكرانيا: سترسل الآلاف لـ”مفرمة اللحم”

حذر نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، من أن المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، ستدفع عشرات الآلاف من الأوكرانيين إلى “مفرمة اللحم”.

وانتقد بوليانسكي، حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، مؤكدًا أن الحرب ستستمر وسيتم نهب المزيد من الأموال، وستتم سرقة المزيد من الأسلحة، وسيذهب عشرات الآلاف من الأوكرانيين لمفرمة اللحم.

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وأضاف، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، أنه لا يوجد شيء للاحتفال به هنا، مشيرًا إلى أن هزيمة أوكرانيا “أمر لا مفر منه”.

وكان مجلس النواب الأمريكي، وافق أمس السبت على تمرير حزمة مساعدات طال انتظارها بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا إلى مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يقرها مجلس الشيوخ ويتم توقيعها من الرئيس الأمريكي جو بايدن.