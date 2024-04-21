4 ضربات ضد مهربي ومروجي المخدرات بمناطق متفرقة بالسعودية

تواصل الأجهزة الأمنية في السعودية ضرباتها ضد مروجي ومهربي المخدرات في جميع أنحاء السعودية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع منها، ونجحت في إحباط العديد من عمليات تهريب وترويج المخدرات خلال الساعات الماضية.

وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 47 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

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وأوضحت قوات حرس الحدود أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي نفس القطاع أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود محاولة تهريب 71 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بجازان تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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فيما ألقت دوريات الأفواج الأمنية بجازان على مواطن لترويجه 47 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.