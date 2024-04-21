تدشين نادي الابتكار السعودي وفتح باب التسجيل

دُشن في الرياض اليوم الأحد، النادي السعودي للابتكار -أحد أندية الهواة على منصة هاوي-، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار الذي يوافق 21 أبريل، وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل للانضمام وتسجيل عضوية في النادي للاستفادة من مبادراته ومتابعة أهم أخباره.

ويهدف النادي إلى تعزيز ثقافة الابتكار من خلال بناء مجتمع وتوفير بيئة محفزة لتبادل الخبرات وتنمية مهارات الإبداع ومن بين أهم أهدافه، تبسيط مفهوم الابتكار، ورفع سقف التوعية حول أهميته، وإبراز دور المتطوعين في دعم مجال الابتكار.

وأوضح رئيس النادي المهندس ماجد بن عنزان الدور المحوري الذي سيقوم به النادي في مساندة المهتمين في مجال الابتكار من جميع فئات المجتمع قائلا: “إننا نسعى لأن يكون نادي الابتكار السعودي بوابة للابتكار يعزز ثقافة الابتكار ويشجع على اكتساب مهاراته”.