نادي الأسير الفلسطيني: عدوان “نور شمس” الاجتياح الأكبر لإسرائيل منذ 2002

كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، تفاصيل حول اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمخيم “نور شمس” ضمن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني التي شهدتها محافظة طولكرم.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال عدوانها الذي استمرّ لنحو ثلاثة أيام على مخيم “نور شمس”، 50 مواطنًا، بينهم جرحى، كما أن المعتقلين قد جرى الإفراج عن غالبيتهم.

وشدد البيان، على أن هذا الاجتياح الذي استشهد فيه 14 مواطنًا، يُعدُّ الأكبر منذ عام 2002.

وشهدت محافظة طولكرم ومخيمَيْها “نور شمس، وطولكرم” بعد السابع من أكتوبر، اجتياحات عدة، نفذ خلالها جيش الاحتلال جرائم وعمليات اعتقال واسعة هي الأكبر في المحافظة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبلغت عمليات الاعتقال ما لا يقلّ عن 500، إضافة إلى مئات من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات التحقيق الميداني، والتي استهدفت كل الفئات بما فيهم النساء، والأطفال، وكبار السن، والجرحى، والمرضى.