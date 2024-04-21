متحدث النقل: رصد مخالفات المركبات يتم مرة واحدة يوميًا داخل المدن وخارجها بالسعودية

قال المتحدث باسم هيئة النقل صالح الزويد، إن مخالفات أنشطة نقل البضائع وتأجير الشاحنات وحافلات النقل الدولي تتمثل في تشغيل شاحنة دون بطاقة تشغيل أو ببطاقة منتهية أو تشغيل حافلة تخطت عمرها التشغيلي

وأضاف “الزويد” في تصريحات لقناة الإخبارية، إن الرصد الآلي للمركبات ساهم في رفع معدلات الامتثال للأنظمة والاشتراطات بنسبة بلغت 91% في 2023 مقارنة بـ 79% في 2021، مشددًا على أن رصد مخالفات المركبات يتم مرة واحدة يوميا داخل المدن وخارجها في المملكة.

وأوضح متحدث هيئة النقل، أن قرار الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات يستهدف رفع معدل امتثال الشاحنات وتطبيق الاشتراطات الفنية لزيادة مستوى السلامة المرورية وتحسين الخدمات.