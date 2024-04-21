اكتشاف مقبرة جماعية داخل مجمع ناصر الطبي في غزة

أعلن المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل ثوابتة عن اكتشاف مقبرتين جماعيتين بمستشفى ناصر في خان يونس.

وأضاف المتحدث الحكومي في بيان رسمي إن جيش الاحتلال أعد مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمه، كما أفاد بوجود 700 ضحية في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر جنوب قطاع غزة.

وشدد على أنه تم العثور على جثث دون رؤوس وأجساد دون جلود وبعضهم سرقت أعضاؤهم، متابعًا: “اكتشفنا مقبرتين جماعيتين في مجمع ناصر الطبي ونتوقع وجود المزيد”.

ونوه المسؤول الحكومي الفلسطيني إلى الاحتلال الإسرائيلي أعدم العشرات من النازحين والجرحى والطواقم الطبية، مشيرًا إلى أن مصير عشرات ممن كانوا بمجمع ناصر لا يزال مجهولا بعد انسحاب الاحتلال.