شيران شلومو.. من هو قائد كتيبة «نيتسح يهودا» المجرمة التي عاقبتها أمريكا؟

بعدما أفادت مصادر أمريكية باعتزام واشنطن فرض عقوبات على وحدة “نتساح يهودا”، كثر الحديث عن الكتيبة المجرمة وقائدها شيران شلومو فمن هو؟

صدر قرار بتولي شيران شلومو منصب قائد كتيبة نيتساح يهودا خلال سبتمبر 2021 خلافا لـ ماتي شيفاخ، حيث تمت ترقيته حينها إلى رتبة مقدم.



خدم شيران في وحدة “دوفدفان” وهي وحدة خاصة من وحدات النخبة في جيش الاحتلال، وتولى مناصب عدة في لواء “ناحال” أحد ألوية النخبة.

وقبل 3 أيام أعلن جيش الاحتلال ترقيته مرة أخرى، لمنصب نائب قائد لواء ناحال.

“نتساح يهودا” كتيبة تم إنشاؤها حتى يتمكن المتدينون المتشددون وغيرهم من جنود الاحتلال من الخدمة من دون الشعور بأنهم يعرضون معتقداتهم للخطر، باعتبار أنها توفر وقتا لهم من أجل ممارسة شعائرهم الدينية.

وكانت تعمل كوحدة في الضفة، وتتكون بشكل رئيسي من رجال حريديم وشباب متطرفين لديهم آراء يمينية متطرفة، ولم يتم قبولهم في وحدات قتالية أخرى في الجيش.