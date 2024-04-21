فيديو مذهل لكويتي يصلي بطرف صناعي

حظي مقطع فيديو نشره مواطن كويتي يدى فهد العجمي بتفاعل وإعجاب واسعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك العجمي، الذي يحظى حسابه في منصة إنستغرام، بنحو 30 ألف متابع، مقطع فيديو لتجربة تخليه عن الكرسي المتحرك واعتماده على الطرف الصناعي في طريقه إلى المسجد لأداء الصلاة.

وعلق العجمي على الفيديو بقوله: “أول مرة في حياتي أروح المسجد بالطرف الطويل، وأصلي فيه من غير كرسي متحرك”.

وحصد الفيديو أكثر من 220 ألف إعجاب، فيما انهالت عليه آلاف التعليقات التي تشيد بقوة إرادته وعزيمته الفولاذية.

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