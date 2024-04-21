3 تعديلات جديدة من مايكروسوفت على متجرها لتطبيقات الويب

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تغييرات جذرية في عمل إصدار الويب لمتجر التطبيقات الخاص بها، من شأنها أن تسهل تنزيل التطبيقات، وتوفر سرعة تثبيتها، إلى جانب دعم التحديث الدائم للمزايا الجديدة.

ووفق منشور طويل عبر موقع “إكس”، يمكن لمستخدمي نظامي التشغيل ويندوز 10 و11 الآن تنزيل الملفات التنفيذية للتطبيقات مباشرةً من الويب، باستخدام أدوات التثبيت الجديدة، تستهدف مستخدمي، والتي تعتمد على خوارزميات محسّنة.

وقد أوضح المهندس الرئيسي لمتجر مايكروسوفت، رودي هوين، أن الطريقة السابقة لتنزيل التطبيقات من الويب كانت تشمل ثلاث نقرات، لكن الآن بفضل الأدوات الجديدة، أصبح التنزيل أسهل بكثير؛ فبعد النقر على زر “تثبيت” على متجر التطبيقات عبر الويب، يمكن الآن حفظ الملف القابل للتنفيذ على جهاز الكمبيوتر وتثبيت التطبيق بسهولة، في خطوتين فقط.

وكذلك تعمل الأدوات الجديدة بشكل أسرع، وتتضمن المزايا الحديثة دائمًا، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من مجموعة متنوعة من التطبيقات في وقت واحد.