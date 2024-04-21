دراسة: السجائر الإلكترونية تضر بالقلب والرئة والأوعية الدموية

لا يزال يستمر الترويج للتدخين الإلكتروني كبديل أفضل للسجائر العادية، ولكن أضرار السجائر الإلكترونية على الصحة لا حصر لها أيضا.

ويقول أطباء، إن التحول من السجائر إلى السجائر الإلكترونية يمكن أن “يقلل بشكل كبير” من التعرض للسموم المرتبطة بعدد كبير من المشكلات الصحية مثل السرطان وأمراض الرئة والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، ولكنها تحث غير المدخنين وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لتجنب التدخين العادي.

وأوضح الدكتور كيوان خان، الطبيب العام الخاص وممارس التجميل المتقدم في عيادة هارلي ستريت، هانا لندن، أن التدخين الإلكتروني يسمح للجسم بامتصاص النيكوتين بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم على الفور.

ويضيف الدكتور خان إن التدخين الإلكتروني يمكن أن يسبب أيضًا تهيجًا فوريًا للحلق وبطانة الرئة، مما قد يؤدي إلى السعال أو جفاف الفم. قد يعاني المدخنين الجدد أيضًا من ضيق في التنفس عند استخدام الجهاز لأول مرة.

ويوافق جي بي ثوفا أموثان، مالك عيادة دكتور ديرمي للبشرة والتجميل، على ذلك، مشددًا على أنه في حين تنتج السجائر الإلكترونية “مواد كيميائية ضارة أقل” من الإصدارات التقليدية.

وأضاف الدكتور أموثان: “بالإضافة إلى ذلك، فإن القطران، وهو بقايا لزجة، يغطي المسالك الهوائية والرئتين، مما يضعف الوظيفة الهدبية ويعزز إنتاج المخاط، مما يمكن أن يعيق وظيفة الرئة ويزيد من القابلية للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي تصل مستويات النيكوتين في مجرى الدم إلى ذروتها خلال دقائق من تدخين سيجارة، وهو ما يقول الخبير إنه يؤدي إلى استجابات فسيولوجية حادة مثل ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم”.

بعد 10 دقائق

يقول الدكتور خان أنه بعد 10 إلى 30 دقيقة من استخدام الـفيب الخاص بك، قد تشعر بمشاعر “الارتعاش أو القلق” ولكن معدل ضربات القلب وضغط الدم سوف يستقر خلال هذه الفترة.

ومع ذلك، يشير الدكتور أموثان إلى أن استنشاق الجزيئات المتطايرة الموجودة في السجائر الإلكترونية قد يسبب تهيجًا حادًا في الرئة والتهابًا.

بعد 30 دقيقة

وفقًا للدكتور أموثان، فإن التأثيرات الحادة للتدخين الإلكتروني بعد 30 دقيقة من الاستهلاك لم تتم دراستها بشكل مكثف – ولكن لا يزال هناك دليل على أنه قد يؤدي إلى “تغيرات قصيرة المدى في وظيفة القلب والأوعية الدموية وفسيولوجيا الرئة”.

وأضاف: “الاستجابة الالتهابية الناجمة عن الجسيمات المتطايرة قد تساهم في تهيج مجرى الهواء وأعراض الجهاز التنفسي، على الرغم من أن العواقب طويلة المدى لا تزال غير مؤكدة”.

الآثار طويلة المدى

وفي عام 2022، راجع خبراء من بريطانيا الأدلة الدولية ووجدوا أنه “على المدى القصير والمتوسط، يشكل التدخين الإلكتروني جزءًا صغيرًا من مخاطر التدخين”.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إنه نظرًا لأن التدخين الإلكتروني لم يكن موجودًا منذ فترة طويلة، فمن الصعب معرفة مخاطر الاستخدام على المدى الطويل.