الموز أحد أقدم الفواكه وأكثرها انتشارًا على وجه الأرض، انبهر الإسكندر الأكبر بمذاقه وحمله معه من الهند إلى الشرق الأوسط، ثم نقله التجار العرب -باسم “بنان” كونه يشبه الإصبع- إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في القرن الخامس عشر، ومنها إلى برمودا، ثم إلى إنجلترا وباقي العالم في القرنين السابع والثامن عشر.

إلا أن حكاية الموز لا تتوقف عند حلاوة مذاقه فقط، وإنما تصل إلى فوائده الصحية العديدة، كما ينقل موقع “Health” الأمريكي. فما هي فوائد الموز الصحية؟

7 فوائد صحية للموز

يوفر الألياف الموصى بها

من المستحسن أن يستهلك الأشخاص ما بين 22 إلى 34 غرامًا من الألياف يوميًا، اعتمادًا على العمر والجنس. هذه الألياف، المعروفة أيضًا باسم نخالة، موجودة في الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وهي عنصر غذائي مهم يساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي والقلب، وقد تلعب أيضًا دورًا في تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2، وأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون.

ويمكن أن يساعدك استهلاك الفواكه مثل الموز على تلبية كمية الألياف الموصى بها، إذ يوفر الموز الخام متوسط الحجم (طوله حوالي 7 بوصات) 3 غرامات من الألياف.

يدعم صحة القلب

يمكن أن تؤدي إضافة المزيد من الألياف القابلة للذوبان إلى النظام الغذائي، الموجودة في الفواكه، إلى خفض LDL أو الكوليسترول “الضار”، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الطريقة التي تقوم بها الألياف القابلة للذوبان بذلك هي الارتباط بجزيئات الكوليسترول في الأمعاء الدقيقة ومنع امتصاصها.

وبالإضافة إلى الألياف، يحتوي الموز على البوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد في إدارة ضغط الدم، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية. يوفر الموز متوسط الحجم 422 ملليغرام (ملغ) من البوتاسيوم، ويلبي 9% من المدخول الموصى به، أو القيمة اليومية.

تناول البوتاسيوم يزيد من إفراز البول من الصوديوم. كما أنه يساعد على تخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية، مما يساعد في خفض ضغط الدم.

ولكن من المهم متابعة مستويات الصوديوم، لأن الصوديوم الزائد في مجرى الدم يسحب الماء إلى الأوعية الدموية، ما يزيد من تدفق الدم وضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي في أمراض القلب.

الموز يحافظ على صحة الجهاز الهضمي

الألياف بشكل عام تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

يحتوي الموز على ألياف قابلة للذوبان ونوع آخر من الألياف يسمى البريبايوتكس. كلا هذين النوعين من الألياف مفيدان بشكل خاص في دعم البكتيريا الجيدة في الأمعاء لتزدهر، مما يحافظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة ويعزز الصحة العامة.

يعتبر الموز أيضًا طعاما سهل الهضم، وهو جزء من وصفة غذائية لطيفة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات أو الإسهال أو القيء.

قد يكون النظام الغذائي اللطيف مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض ارتجاع المعدي المعوي، وللأفراد الذين يتعافون من العمليات الجراحية المتعلقة بالجهاز الهضمي.

يوفر الطاقة

يوفر الموز مستويات الطاقة ويدعمها بعدة طرق؛ أولًا هو مصدر للكربوهيدرات، مصدر الوقود الأساسي للجسم.

محتوى الكربوهيدرات في الموز هو في المقام الأول النشا، عندما تكون غير ناضجة، وعندما تنضج ينخفض محتوى النشا، ويزداد محتوى السكروز (نوع من السكر البسيط)، يتم امتصاص السكريات البسيطة بسهولة في مجرى الدم، مما يوفر دفعة سريعة من الطاقة.

يوفر الموز أيضًا فيتامين ب 6، وهو ضروري لمختلف وظائف الجسم، بما في ذلك استقلاب الطاقة ودعم صحة الدماغ.

الموز يعزز وظيفة العضلات

البوتاسيوم في الموز لازم لأداء العضلات، إذ أن عدم كفاية مستويات البوتاسيوم في الدم يمكن أن يسبب ضعفًا بالعضلات، بينما البوتاسيوم الكافي مهم بشكل خاص لممارسة الرياضة.

مصدر لمضادات الأكسدة

على الرغم من أن الموز قد لا يكون الفاكهة الأولى التي تفكر فيها عندما يتعلق الأمر بمضادات الأكسدة، إلا أنه يحتوي على هذه المركبات المفيدة أيضًا.

مضادات الأكسدة موجودة بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، وخاصة الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات. وهي تدعم جهاز المناعة وتساعد على حماية الخلايا من الأضرار التي تسببها السموم البيئية والأشعة فوق البنفسجية والمواد الكيميائية التي ينتجها الجسم أثناء عملية التمثيل الغذائي.

يحتوي الموز على فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة. كما أنه يوفر العناصر الغذائية من النحاس والمنغنيز، والتي تعتبر معادن مضادة للأكسدة ومطلوبة لنشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة.

الموز الأخضر يوفر نشا مقاومًا

على الرغم من أن الموز الأخضر لا يؤكل عادة بسبب قوامه الصلب وطعمه غير المستحب، إلا أن الطلب على منتجات الموز الأخضر مثل دقيق الموز الأخضر ولب الموز الأخضر يزدهر بسبب فوائدها الصحية المحتملة.

أحد الأسباب الرئيسية وراء اهتمام الناس والباحثين بالموز الأخضر هو احتوائه على النشا المقاوم، وهو جزء النشا الذي يقاوم الهضم في الأمعاء الدقيقة، وينتقل إلى الأمعاء الغليظة أو القولون، حيث يتم تخميره بواسطة بكتيريا الأمعاء، مما يغذي بكتيريا الأمعاء بشكل أساسي.

والنشا المقاوم يشبه الألياف ويمكن أن يحسن صحة الأمعاء والسكريات في الدم ويقلل الالتهاب.