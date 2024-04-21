برنامج شهر اللغة العربية.. تقارب سعودي صيني مميّز

أحمد السماري – الأديب والكاتب وصاحب العديد من الإصدارات الأدبية

يعدّ إطلاق صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، برنامج شهر اللغة العربية في جمهورية الصين الشعبية، الذي ينظّمه المجمع في المدة من 28 مارس حتى 26 أبريل 2024م، في مدينتي بكين وشنغهاي، وبما يتضمن من برامج علمية حول تعليم اللغة العربية، معبّرا عن جهود السعودية في خدمة اللغة العربية وعلومها ونشرها في كل أنحاء العالم، والعمل على تدريب المعلّمين ورفع كفاءتهم التدريسية، وتحقيق التقدّم في نواتج تعلّم اللغة العربية لدى المتعلّمين.

كما يُسهم الإطلاق المميّز في تعليم اللغة العربية كلغة ثانية، وتعزيز ممارساتها، وتطوير معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، بإشراف ومتابعة من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الذي يقوم بجهود مكثّفة في دعم المناحي اللغوية والثقافية على المستوى الدولي.

يأتي ذلك أيضا ضمن تحقيق سياسة الإصلاح والانفتاح الصينية التي تتيح فرصا كبيرة، يمكن أن تستثمر من قِبل الجانبين السعودي والصيني لتحقيق تقارب ثقافي أكبر، والبحث عن نقاط الالتقاء بين رؤيتين حضاريتين متفقتين في الطموحات، وتمنحان الثقافة دورا أساسيا لتحقيق الأهداف، وهذا يفتح الطريق لمزيد من التقارب في كل الجوانب ومجالات الثقافة والفن والأدب والمعرفة، تتبعها مشاركة أخرى من الأدباء والمثقفين والفنانين وغيرهم، للتعريف بالإبداعات الوطنية واستحضار الثقافة الوطنية العريقة في الأجواء الصينية العتيقة، من خلال هذه الأنشطة.