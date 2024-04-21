مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على كوفنتري سيتي

نجح فريق مانشستر يونايتد في التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على كوفنتري سيتي بركلات الترجيح 4/2.

واستضاف ملعب ويمبلي أحداث مباراة مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي، التي أقيمت ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد.

وانتهى الوقت الإصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي بثلاث أهداف لمثلهم.

وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد كلا من سكوت ميكتوميناي في الدقيقة 23، هاري ماجواير في الدقيقة 45+1، برونو فيرناندير في الدقيقة 58.

وسجل ثلاثية كوفنتري سيتي كلا من إليس سميس في الدقيقة 71، وكالوم أوهير في الدقيقة 80، هاجي رايت في الدقيقة 93.

واتجهت المباراة للأشواط الإضافية، التي لم تشهد أي جديد سوى تسجيل كوفنتري هدف رابع ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل، ليفوز اليونايتد بركلات الترجيح 4/2.

وبهذه النتيجة فقد تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وسيواجه مانشستر سيتي، في المباراة المحدد لها يوم 25 مايو الشهر المقبل، على ملعب ويمبلي.

وكان مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فاز على تشيلسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت.